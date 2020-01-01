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«Спартак» наказали за расистские кричалки фанатов
РБК спорт
  • Моя Москва.онлайн0:35
  • Мой Брянск0:47
«Спартак» снова наказали за поведение болельщиков. Наказаны и сами фанаты красно-белых. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).В источнике
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Смертин прокомментировал решение РФС наказать «Спартак» закрытием трибуны

Soccer.ru 12:07
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Смертин - о закрытии трибуны «Спартака»: такие ситуации возникают из-за недостатка образования

Футбол России 13:24
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Смертин: «Спартак» в случае рецидива будет гораздо жестче наказан за расизм на трибунах

ТАСС Спорт 12:24
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