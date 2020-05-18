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«Спартак» намерен возобновить тренировки 23 мая
LiveSport.ru
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По информации источника, игроки "Спартака" в четверг, 21 мая, будут протестированы на коронавирус.В источнике
Подробнее о событии
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«Спартак» вернётся к тренировкам 23 мая

Metaratings 03:13
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«Спартак» намерен возобновить тренировки 23 мая

Soccer.ru 03:09 
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СМИ узнали, когда «Спартак» планирует приступить к тренировкам

Матч ТВ 02:59
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