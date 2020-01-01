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«Спартак» направил жалобу на судейство в матче с ЦСКА
Футбол России
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«Спартак» направил жалобу на судейство в матче с ЦСКА, отметив несколько важнейших упущений со стороны главного арбитра поединка Сергея Иванова.В источнике
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Подробнее о событии
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«Спартак» и «Локо» жалуются на судей, 4 овертайма в Кубке Гагарина, Месси – лучший в феврале, 65-е место Логинова и другие новости утра

Sports.ru вчера в 23:26
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«Спартак» официально подал жалобу на судей матча с ЦСКА

Вести.Ru вчера в 07:43
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«Спартак» направил жалобу на судейство в матче с ЦСКА

ODDS.ru вчера в 06:29
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