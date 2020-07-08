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«Спартак» нашел нового генерального директора
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Московский футбольный клуб «Спартак» нашел нового генерального директора.В источнике
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«Чемпионат»: Газизов стал генеральным директором «Спартака»

Матч ТВ 15:49
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Федор Щербаченко: «У Газизова есть чутье на игроков. В „Спартаке“ у него появятся чемпионские амбиции»

Спорт-Экспресс 14:49
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Федун рассказал, чем «Спартак» привлекла кандидатура Газизова

Чемпионат 15:55
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