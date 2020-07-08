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«Спартак» нашел нового генерального директора
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Московский футбольный клуб «Спартак» нашел нового генерального директора.В источнике
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Руководство «Спартака» определилось с новым гендиректором клуба

Футбол России 11:38
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Селюк — о Газизове в «Спартаке»: «Полная глупость. Выгонят через несколько месяцев»

Sport24.ru 12:26 
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Газизов идет на место Цорна. Начинал с нефти и сахара, говорил про «какой-то на хрен «Спартак», звал Глушакова и отказался от Аленичева

Sports.ru 12:06
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