НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеМосковский ФК «Спартак» объявил об отставке гендиректораГендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 годуЕвсеев может возглавить «Спартак» в случае назначения Газизова в клуб«Спартак» представит Газизова уже на этой неделеЦорна уволили с должности гендиректора московского «Спартака»ГлавноеГол Чалова помог ЦСКА разгромить «Оренбург» в матче РПЛ«Спартак» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛЗенит — Сочи 2:1Фернандо Алонсо вернулся в «Рено»Авен: «Ничего нового в „Спартаке“ не происходит. Мы к этому привыкли»Lenta.ru«Спартак» нашел нового генерального директораSports.ru11Sports.ruSoccernews.ruСпорт БИЗНЕС OnlineSoccer.ruЧемпионатRT на русскомСпорт день за днемMetaratingsНева СпортГазета.RuBookmaker-ratings.ruМосковский футбольный клуб «Спартак» нашел нового генерального директора.В источнике Комментировать3Подробнее о событии Руководство «Спартака» определилось с новым гендиректором клубаФутбол России 11:38Селюк — о Газизове в «Спартаке»: «Полная глупость. Выгонят через несколько месяцев»Sport24.ru 12:26 Газизов идет на место Цорна. Начинал с нефти и сахара, говорил про «какой-то на хрен «Спартак», звал Глушакова и отказался от АленичеваSports.ru 12:06рекламаЕщё по темеМосковский ФК «Спартак» объявил об отставке гендиректораГендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 годуЕвсеев может возглавить «Спартак» в случае назначения Газизова в клуб«Спартак» представит Газизова уже на этой неделеЦорна уволили с должности гендиректора московского «Спартака»ГлавноеГол Чалова помог ЦСКА разгромить «Оренбург» в матче РПЛ«Спартак» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛЗенит — Сочи 2:1Фернандо Алонсо вернулся в «Рено»Авен: «Ничего нового в „Спартаке“ не происходит. Мы к этому привыкли»Новости