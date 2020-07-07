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«Спартак» назначит нового гендиректора до 15 июля
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Московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Спартак» рассматривает кандидатуру Вадима Васильева на пост генерального директора

Как стало известно «Чемпионату», высшее руководство «Спартака» рассматривает кандидатуру Вадима Васильева на пост генерального директора. Ранее «Чемпионат» сообщал, что генеральный директор красно-белых Томас Цорн сегодня, 7 июля, покинет свой пост в московском клубе.
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