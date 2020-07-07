Как стало известно «Чемпионату», высшее руководство «Спартака» рассматривает кандидатуру Вадима Васильева на пост генерального директора. Ранее «Чемпионат» сообщал, что генеральный директор красно-белых Томас Цорн сегодня, 7 июля, покинет свой пост в московском клубе.