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Во Франции опровергли интерес «Спартака» к хавбеку «Нанта»
Soccernews.ru
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Полузащитник французского «Нанта» Абдулайе Туре не получал предложение от московского «Спартака». Об этом заявил журналист Дэвид Филиппо.В источнике
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Во Франции опровергли интерес «Спартака» к Туре

Metaratings 03:13
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Во Франции опровергли интерес «Спартака» к полузащитнику «Нанта» Туре

Soccernews.ru 03:10
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Во Франции опровергли интерес «Спартака» к хавбеку «Нанта»

Матч ТВ 03:00
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