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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
«Спартак» не делал предложения по трансферу полузащитника «Нанта»
Soccernews.ru
  • CT news0:57
Полузащитник французского «Нанта» Абдулайе Туре не перейдет в московский «Спартак». Об этом сообщил журналист Давид Фелиппо в интервью изданию Les-transfers.com.В источнике
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«Спартак» не делал предложения по трансферу полузащитника «Нанта»

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Во Франции опровергли интерес «Спартака» к Туре

Metaratings 03:13
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Во Франции опровергли интерес «Спартака» к полузащитнику «Нанта» Туре

Soccernews.ru 03:10
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