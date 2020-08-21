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РИА НовостиРИА Новости
Газизов не исключил трансфер Кокорина в «Рому»
Российская газета
  • Деловое.ТВ0:37
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном переходе Александра Кокорина в итальянскую "Рому". Ранее комментатор Нобель Арустамян сообщил, что в приобретении 29-летнего российского нападающего "красно-белых" заинтересована "Рома".В источнике
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С чего всё начиналось
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«У нас договорённости по трансферу в Европу». Газизов — об интересе «Ромы» к Кокорину

Ранее инсайдер Нобель Арустамян в своём телеграм-канале сообщил, что «Рома» возобновила интерес к нападающему Александру Кокорину, который в начале месяца подписал контракт со «Спартаком». Напомним, что соглашение игрока рассчитано на три года с опцией возможного продления ещё на один сезон.
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Sport24.ru 06:30 
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«У нас договорённости по трансферу в Европу». Газизов - об интересе «Ромы» к Кокорину

Sport.ru 04:59
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«У нас договорённости по трансферу в Европу». Газизов — об интересе «Ромы» к Кокорину

Чемпионат 03:32
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