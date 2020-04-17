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«Спартак» не планирует выкупать Шюррле
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Московский "Спартак" не планирует выкупать игрока дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле, сообщает Bild .В источнике
Подробнее о событии
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Цорн: мы договорились с Шюррле, что не станем его выкупать

Футбол России 13:19
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«Спартак» не будет выкупать Шюррле у «Боруссии»

Спорт-Экспресс 13:16
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Томас Цорн: «„Спартак“ не будет использовать опцию выкупа Шюррле»

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