НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеИнсайдеры: «Спартак» планирует избавиться от Шюррле и МельгарехоПавлюченко: «Спартак» ничего не потеряет от ухода Шюррле. Толку от него не былоЕфремов: переход Шюррле был ошибкой для «Спартака»? Почему?! НетСамедов: Шюррле в «Спартаке» запомнился шумом вокруг перехода чемпиона мираГлавное«Спартак» не планирует выкупать ШюррлеТренер «Сельты» раскритиковал Смолова за отъезд в РоссиюЧемпион мира Марков завершил карьеруХоккейное «Динамо» продлило контракт с форвардом ЯшкинымШироков встал на защиту чемпионата БеларусиГазета.Ru«Спартак» не планирует выкупать ШюррлеSports.ru11Sports.ruРБКSoccernews.ruМатч ТВЕвро-футбол.руLiveSport.ruSoccer.ruЧемпионатВести.RuRT на русскомГазета.RuМосковский "Спартак" не планирует выкупать игрока дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле, сообщает Bild .В источнике КомментироватьПодробнее о событии Цорн: мы договорились с Шюррле, что не станем его выкупатьФутбол России 13:19«Спартак» не будет выкупать Шюррле у «Боруссии»Спорт-Экспресс 13:16Томас Цорн: «„Спартак“ не будет использовать опцию выкупа Шюррле»Матч ТВ 13:14рекламаЕщё по темеИнсайдеры: «Спартак» планирует избавиться от Шюррле и МельгарехоПавлюченко: «Спартак» ничего не потеряет от ухода Шюррле. Толку от него не былоЕфремов: переход Шюррле был ошибкой для «Спартака»? Почему?! НетСамедов: Шюррле в «Спартаке» запомнился шумом вокруг перехода чемпиона мираГлавное«Спартак» не планирует выкупать ШюррлеТренер «Сельты» раскритиковал Смолова за отъезд в РоссиюЧемпион мира Марков завершил карьеруХоккейное «Динамо» продлило контракт с форвардом ЯшкинымШироков встал на защиту чемпионата БеларусиНовости