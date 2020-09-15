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«Спартак» не получал предложений по трансферу футболиста Бакаева
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"Клуб не получил официального предложения от АЕКа", - сказал Газизов. Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов сообщил ТАСС о том, что клуб "заинтересован в его [Бакаева] сохранении, как и других лидеров команды".В источнике
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С чего всё начиналось
Ранее греческое издание Sportime сообщило, что главный тренер местного клуба АЕК Массимо Каррера, ранее возглавлявший «Спартак», заинтересован в переходе игрока.
РБК спорт 08:39
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