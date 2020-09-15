«Спартак» не получал предложений по трансферу футболиста Бакаева

"Клуб не получил официального предложения от АЕКа", - сказал Газизов. Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов сообщил ТАСС о том, что клуб "заинтересован в его [Бакаева] сохранении, как и других лидеров команды".