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ИА Красная ВеснаИА Красная Весна
«Спартак» не смог победить в пятом подряд матче РПЛ
RT на русском
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Поражение в матче с «Сочи» (0:1) в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) продлило серию «Спартака» без побед в чемпионате до 5 матчей, 11 июля сообщает корреспондент ИА Красная Весна.В источнике
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«Спартак» не смог победить в пятом подряд матче РПЛ

ИА Красная Весна вчера в 16:31 
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Безвыигрышная серия «Спартака» в РПЛ достигла пяти матчей

RT на русском вчера в 15:54
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«Спартак» не побеждает в РПЛ в пяти матчах подряд

Гол.ру вчера в 15:41 
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