«Спартак» не смог победить в пятом подряд матче РПЛ

Поражение в матче с «Сочи» (0:1) в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) продлило серию «Спартака» без побед в чемпионате до 5 матчей, 11 июля сообщает корреспондент ИА Красная Весна.