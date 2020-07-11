Сочи — Спартак 1:0

Московский "Спартак" проиграл "Сочи" в матче 28-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на стадионе "Фишт", завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автоголом отметился защитник гостей Павел Маслов.