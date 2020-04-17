«Спартак» не станет выкупать Шюррле у «Боруссии»

Руководители московского «Спартака» решили не приобретать права на полузащитника Андре Шюррле у «Боруссии» из Дортмунда. Об этом «Чемпионату» рассказал генеральный директор Томас Цорн. В интервью Bild Цорн сказал, что «Спартак» отказался от Шюррле.