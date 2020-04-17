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«Спартак» не станет выкупать Шюррле у «Боруссии»
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Руководители московского «Спартака» решили не приобретать права на полузащитника Андре Шюррле у «Боруссии» из Дортмунда. Об этом «Чемпионату» рассказал генеральный директор Томас Цорн. В интервью Bild Цорн сказал, что «Спартак» отказался от Шюррле.В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщает Bild, генеральный директор "Спартака" Томас Цорн сообщил о том, что в нынешней ситуации красно-белые не будут использовать опцию выкупа Шюррле.
Российская газета вчера в 14:17
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«Спартак» отказался от Шюррле. Почему — мы все объясним

Спорт-Экспресс вчера в 17:10
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Почему «Спартак» решил не выкупать контракт Шюррле у «Боруссии»

RT на русском вчера в 18:07
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