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«Спартак» не забил пенальти и прервал серию поражений в Уфе
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На 12-й минуте швед не реализовал пенальти, назначенный Станиславом Васильевым после консультации с ассистентом VAR Сергеем Карасевым.В источнике
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