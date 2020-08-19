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«Спартак» не забил пенальти и прервал серию поражений в Уфе
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Отличился Понсе, который может потерять место в составе после возвращения Кокорина. «Спартак» прервал серию поражений в Уфе.В источнике
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