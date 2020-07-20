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Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»
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Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи считает, что арбитр матча «Зенит» — «Спартак» (2:1) Сергей Иванов принял правильные решения в спорных эпизодах.В источнике
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Виктор Кашшаи
венгерский футбольный судья
Мы должны понять, в каких случаях VAR должен вмешиваться. Стоит понимать, что Соболев сам сначала тянул и толкал Жиркова, а потом уже последовали действия со стороны Жиркова. VAR мог бы вмешаться, если бы ситуация была более однозначная.Газета.Ru10:25
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