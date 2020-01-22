«Спартак» объявил о переходе Солтмурада Бакаева в «Рубин»

Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Солтмурад Бакаев продолжит карьеру в "Рубине", 20-летний футболист подписал соглашение с казанцами, рассчитанное на пять лет.