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«Спартак» объявил о переходе Солтмурада Бакаева в «Рубин»
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Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Солтмурад Бакаев продолжит карьеру в "Рубине", 20-летний футболист подписал соглашение с казанцами, рассчитанное на пять лет.В источнике
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