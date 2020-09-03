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«Спартак» объявил о переходе Тиля во «Фрайбург»
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Полузащитник "Спартака" Гус Тиль на правах аренды перешел в немецкий "Фрайбург". Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на год.В источнике
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Подробнее о событии
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Официально: Тиль перешел из «Спартака» в «Фрайбург» на правах аренды

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