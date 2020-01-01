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«Спартак» объявил о продлении контракта с Ещенко
Вести.Ru
  • Мой Брянск0:49
Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко продлил контракт с клубом до лета 2021 года. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых. Ещенко выступает за «Спартак» с 2016 года.В источнике
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«Спартак» объявил о продлении контракта с Ещенко в день рождения футболиста

Sport.ru 05:59
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«Спартак» продлил контракт с Ещенко в день его рождения

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«Спартак» продлил контракт с Ещенко до лета 2021 года. Игроку исполнилось 36 лет

Sports.ru 03:03
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