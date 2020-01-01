«Спартак» объявил о продлении контракта с Ещенко

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко продлил контракт с клубом до лета 2021 года. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых. Ещенко выступает за «Спартак» с 2016 года.