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«Спартак» объявил о трансфере Кокорина
Sports.ru
  • Мой Брянск0:38
  • Моя Москва.онлайн0:40
Российский форвард Александр Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком». Об этом информирует клубная пресс-служба.В источнике
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Подробнее о событии
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«Спартак» анонсировал официальное представление Кокорина

Bobsoccer 04:16
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«СЭ»: «Спартак» представит Кокорина 3 августа

Sportbox.RU вчера в 10:06
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«СЭ»: «Спартак» представит Кокорина 3 августа

Матч ТВ вчера в 10:06
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