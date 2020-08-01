«Спартак» отложил объявление о трансфере Кокорина
Московский "Спартак" не станет сегодня объявлять о переходе Александра Кокорина из-за трагедии в семье форварда команды Александра Соболева, сообщает sport24.ru. Ранее "красно-белые" выразили соболезнования Соболеву, у которого скончалась мать.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Sport24, «Спартак» не станет объявлять о подписании контракта с нападающим Александром Кокориным 1 августа из-за трагедии в семье форварда Александра Соболева.