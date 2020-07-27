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«Спартак» объявил об уходе Власова с поста коммерческого директора
Metaratings
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Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе Алексея Власова с поста коммерческого директора клуба. Об этом сообщает пресс-служба клуба.В источнике
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Власов покинул пост коммерческого директора «Спартака»

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