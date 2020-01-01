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«Спартак» объявил об уходе доктора Бутовского
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Врач «Спартака» Михаил Бутовский покинул команду по собственному желанию. Как уточняется на официальном сайте клуба, после утренней тренировки медик попрощался с игроками и тренерами.В источнике
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