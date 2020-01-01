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«Спартак» объявил об уходе врача команды Бутовского
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Московский "Спартак" сообщил, что клуб покинул врач Михаил Бутовский. Специалист решил оставить должность врача команды, её он занимал с лета 2019 года.В источнике
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Врач «Спартака» Михаил Бутовский покидает клуб

Soccer.ru 09:05
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«Спартак» объявил об уходе доктора Бутовского

RT на русском 08:52
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«Спартак» объявил об уходе врача команды Бутовского

Футбол России 08:35
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