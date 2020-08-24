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Московский КомсомолецМосковский Комсомолец
«Спартак» объявил об уходе зампредседателя совета директоров клуба
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Михайлов работал в клубе с 2004 года. В мае 2019-го его назначили на пост заместителя председателя совета директоров московского клуба.В источнике
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Ушедший из «Спартака» Михайлов останется в совете директоров клуба

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В «Спартаке» сообщили, что Михайлов останется в совете директоров клуба

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Михайлов останется в совете директоров «Спартака»

Матч ТВ 12:23
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