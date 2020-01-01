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«Спартак» объявит имя нового генерального директора до 15 июля
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Сообщается, что "Спартак" планирует объявить имя нового генерального директора не позднее 15 июля. Сегодня стало известно, что свой пост покинул Томас Цорн. Ранее ходили разговоры, что новым генеральным директором "Спартака" может стать Вадим Васильев, который ранее работал в "Монако".В источнике
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С чего всё начиналось
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Вадим Васильев готов занять пост генерального директора «Спартака»

Вадим Васильев занимал пост вице-президента и генерального директора в «Монако». В высшем руководстве «монегасков» Васильев проработал с 2013 года по 2019 год. Напомним, что «Спартак» объявил об уходе с поста генерального директора Томаса Цорна, который работал в московском клубе с мая 2019 года.
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