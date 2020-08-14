Спартак — Ахмат 2:0

Московский "Спартак" одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе "Открытие Арена" в столице, завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых.