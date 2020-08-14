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Газета.RuГазета.Ru
Спартак — Ахмат 2:0
Спорт-Экспресс
  • Коммерсантъ2:45
Московский "Спартак" одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе "Открытие Арена" в столице, завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых.В источнике
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