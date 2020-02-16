НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеБиатлонист Логинов назвал ключевой момент гонки преследования на ЧМСмолов попал в стартовый состав «Сельты» на матч с «Реалом»Слепцова и Устюгов опротестуют дисквалификациюУЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубкахДубль Сона принес «Тоттенхэму» победу над «Астон Виллой»LiveSport.ru«Спартак» обыграл «Арарат» в товарищеском матчеЕвро-футбол.ру13Евро-футбол.руАрменпрессMetaratingsNEWS.am SportRT на русскомФутбол РоссииГазета.RuLiveSport.ruSportbox.RUInc-news.ruBookmaker-ratings.ruВестник КавказаFootballHDВ товарищеском матче московский «Спартак» разобрался с «Араратом» со счетом 3:1. Первыми вышли вперед «красно-белые».В источнике Комментировать5Подробнее о событии «Спартак» обыграл ереванский «Арарат»Советский спорт 08:23 «Спартак» в товарищеском матче обыграл ереванский «Арарат»Чемпионат 08:07«Спартак» обыграл «Арарат» в СочиSportbox.RU 08:00рекламаГлавноеБиатлонист Логинов назвал ключевой момент гонки преследования на ЧМСмолов попал в стартовый состав «Сельты» на матч с «Реалом»Слепцова и Устюгов опротестуют дисквалификациюУЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубкахДубль Сона принес «Тоттенхэму» победу над «Астон Виллой»Новости