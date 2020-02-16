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«Спартак» обыграл «Арарат» в товарищеском матче
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В товарищеском матче московский «Спартак» разобрался с «Араратом» со счетом 3:1. Первыми вышли вперед «красно-белые».В источнике
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«Спартак» обыграл ереванский «Арарат»

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