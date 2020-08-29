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«Спартак» обыграл тульский «Арсенал» и вышел на первое место в РПЛ
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Московский футбольный клуб «Спартак» победил в матче с тульским «Арсеналом» со счетом 2:1 и вышел на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.В источнике
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Джикия признан лучшим игроком матча с «Арсеналом»

Sportbox.RU 13:06
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Джикия признан лучшим игроком матча с «Арсеналом»

Матч ТВ 13:06
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РПЛ. «Спартак» в большинстве одержал волевую победу над «Арсеналом» и вышел на первое место

Бомбардир.ру 12:55
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