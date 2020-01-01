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«Спартак» на выезде обыграл «Арсенал» в матче РПЛ
Спорт-Экспресс
  • Первый Тульский0:40
В субботу, 20 июня, на тульском стадионе «Арсенал» одноимённый клуб принимал московский «Спартак». Самый титулованный клуб России сумел одержать победу со счётом: 2:3.В источнике
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«Спартак» обыграл «Арсенал», несмотря на два пропущенных мяча в добавленное время

Sportbox.RU 11:34
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«Спартак» обыграл «Арсенал», несмотря на два пропущенных мяча в добавленное время

Матч ТВ 11:34
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«Спартак» обыграл «Арсенал». Соболев забил первый гол за красно-белых

ODDS.ru 11:31
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