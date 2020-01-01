«Спартак» на выезде обыграл «Арсенал» в матче РПЛ

В субботу, 20 июня, на тульском стадионе «Арсенал» одноимённый клуб принимал московский «Спартак». Самый титулованный клуб России сумел одержать победу со счётом: 2:3.