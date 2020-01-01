НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
РБКРБК
«Спартак» обыграл «Арсенал» в первом матче после рестарта РПЛ
Чемпионат
  • Первый Тульский0:40
  • Пятый канал0:32
«Спартак» в гостях обыграл тульский «Арсенал» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу московского клуба.В источнике
70
Подробнее о событии
alt

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Арсеналом»

Футбол России 14:05
alt

«С первым мячом за великий и могучий «Спартак». Соболев опубликовал видео своего гола

Sportbox.RU 11:32
alt

Тульский «Арсенал» проиграл московскому «Спартаку» со счетом 2:3

Центр 71 07:00
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости