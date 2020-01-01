«Спартак» обыграл «Арсенал» в первом матче после рестарта РПЛ

«Спартак» в гостях обыграл тульский «Арсенал» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу московского клуба.