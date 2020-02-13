НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
РИА НовостиРИА Новости
«Спартак» обыграл «Брагу» в матче клубного ЧМ по пляжному футболу
Российская газета
  • МИР 242:40
  • Вести.Ru0:43
Московский "Спартак" обыграл португальскую "Брагу" в матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу, проходящего в Москве.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

«Спартак» обыграл лучший клуб мира. В субботу — полуфинальное дерби с «Локомотивом»

Спорт-Экспресс 15:15
alt

На Мундиалито завершился групповой этап

Гудок 14:26
alt

Елизаров: «Локомотив» не выбирал соперника по полуфиналу клубного ЧМ

РИА Новости 14:19
реклама
Главное
Новости