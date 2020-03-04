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Спартак — ЦСКА 3:2
Футбол России
  • Телеканал 360°0:21
  • Пятый канал0:16
  • Москва 240:26
  • Piter.tv0:46
Футболисты "Спартака" в меньшинстве победили ЦСКА в матче Кубка России. "Столичное дерби" завершилось со счетом 3:2 в дополнительное время. В начале первого тайма "красно-белые" забили два мяча усилиями Зелимхана Бакаева и Эсекьеля Понсе.В источнике
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«Спартак» в меньшинстве в дополнительное время вырвал победу у ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России

Sportbox.RU 14:11
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Гол Ларссона вывел «Спартак» в полуфинал Кубка России

ODDS.ru 14:10
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Как «Спартак» в меньшинстве вырвал победу у ЦСКА в Кубке России

RT на русском 14:48
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