НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
РИА НовостиРИА Новости
Спартак — ЦСКА 3:2
Футбол России
  • Телеканал 360°0:21
  • Пятый канал0:16
  • Москва 240:26
  • Piter.tv0:46
Футболисты "Спартака" в меньшинстве победили ЦСКА в матче Кубка России. "Столичное дерби" завершилось со счетом 3:2 в дополнительное время. В начале первого тайма "красно-белые" забили два мяча усилиями Зелимхана Бакаева и Эсекьеля Понсе.В источнике
187
Подробнее о событии
alt

Лучший матч года? «Спартак» и ЦСКА сделали это дерби незабываемым

Матч ТВ 14:31
alt

Драка, удаление, победа в меньшинстве: «Спартак» обыграл ЦСКА в Кубке России

Вести.Ru 14:25
alt

Голы, удаление, травмы, потасовки и камбэк. Это дерби!

Футбол России 14:35
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости