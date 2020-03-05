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Понсе забил второй гол «Спартака» в дерби против ЦСКА
RuNews24.ru
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Продолжается четвертьфинал Кубка России.В источнике
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От улыбок Дзагоева и Джикии до потасовки и слез Понсе. Все эмоции дерби «Спартак» — ЦСКА в специальном репортаже «Матч ТВ»

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