«Спартак» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Московский "Спартак" обыграл столичное "Динамо" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 2:0. Первый мяч забил хавбек красно-белых Зелимхан Бакаев на 29-й минуте.