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Газета.RuГазета.Ru
«Спартак» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
КП - Самара
  • Мой Брянск0:49
Московский "Спартак" обыграл столичное "Динамо" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 2:0. Первый мяч забил хавбек красно-белых Зелимхан Бакаев на 29-й минуте.В источнике
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