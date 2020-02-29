«Спартак» одержал победу над «Динамо» в матче Российской премьер-лиги

В московском дерби в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты «Спартака» одержали победу над «Динамо». Встреча завершилась со счетом 2:0. Во время матча отличились Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин.