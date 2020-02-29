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Вечерняя МоскваВечерняя Москва
«Спартак» одержал победу над «Динамо» в матче Российской премьер-лиги
Чемпионат
  • Пятый канал1:11
  • Мой Брянск0:49
В московском дерби в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты «Спартака» одержали победу над «Динамо». Встреча завершилась со счетом 2:0. Во время матча отличились Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин.В источнике
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