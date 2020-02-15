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«Спартак» обыграл «Локомотив» и вышел в финал клубного ЧМ
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"Спартак" в московском дерби победил "Локомотив" и стал вторым финалистом клубного чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве.В источнике
Подробнее о событии
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«Спартак» обыграл «Локомотив» и вышел в финал «Мундиалито-2020»

Sportbox.RU 13:40
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Спартак - Локомотив - 3:1. Голы

Матч ТВ 13:54
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Огненное дерби на песке. «Спартак» — в финале клубного чемпионата мира, «Локо» ждет матч за бронзу

Спорт-Экспресс 14:20
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