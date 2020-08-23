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«Спартак» обыграл «Локомотив»: онлайн-трансляция матча 4 тура РПЛ
Российская газета
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В Москве на стадионе "Открытие Арена" 23 августа прошел матч 4 тура РПЛ между "Спартаком" и "Локомотивом". "МК-Спорт" предлагает вам онлайн-трансляцию этого матча.В источнике
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