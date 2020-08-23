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Спартак — Локомотив 2:1
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Футбольный клуб «Спартак» на своем поле обыграл «Локомотив» в московском дерби в четвертом туре Российской премьер-лиги. Матч на «Открытие Арене» завершился со счетом 2:1. Голы забили: Ларссон (53), Соболев (81) — Мурило (10).В источнике
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