Спартак — Локомотив 2:1

Футбольный клуб «Спартак» на своем поле обыграл «Локомотив» в московском дерби в четвертом туре Российской премьер-лиги. Матч на «Открытие Арене» завершился со счетом 2:1. Голы забили: Ларссон (53), Соболев (81) — Мурило (10).