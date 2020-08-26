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«Спартак» обыграл «Ротор» в матче пятого тура чемпионата России
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Московский "Спартак" обыграл волгоградский "Ротор" в гостевом матче пятого тура чемпионата России.В источнике
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