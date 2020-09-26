НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Российская газетаРоссийская газета
«Спартак» обыграл «Тамбов» благодаря дублю Айртона
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Чемпионат
  • BetOn
  • Mockva.ru
  • Известия Мордовии
  • Футбол России
  • Российская газета
  • Спорт-Экспресс
  • 53 новости
  • Prognozist
  • Metaratings
  • Нева Спорт
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
  • ODDS.ru
  • Спорт уик-энд
  • НТВ
Московский "Спартак" в стартовом матче 9-го тура РПЛ обыграл на выезде "Тамбов" - 2:0. Противостояние этих команд в прошлом сезоне не принесло "Спартаку" ни одного очка.В источнике
62
Подробнее о событии
alt

Айртон затащил матч «Тамбов» – «Спартак»! 10 фактов об игре

Чемпионат 09:12
alt

«Спартак» обыграл «Тамбов» благодаря дублю Айртона и возглавил турнирную таблицу РПЛ

ODDS.ru 08:49
alt

Лукас Айртон: «В пятницу Тедеско сказал, что я могу забить. Напророчил»

Матч ТВ 09:37
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости