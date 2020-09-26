НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеКокорин выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче против «Тамбова»Зенит — Уфа 0:0 (1-й тайм)«Тамбов» дважды победил «Спартак», теперь красно-белые возьмут реваншОбъявлен стартовый состав «Зенита» на матч с «Уфой»Тедеско вызвал в первую команду «Спартака» 18-летнего хавбекаГлавное«Спартак» обыграл «Тамбов» благодаря дублю АйртонаХэмилтон выиграл квалификацию Гран-при РоссииВасилевский, Кучеров и Сергачев приблизили «Тампу» к Кубку Стэнли«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Брайтона» в матче АПЛСпортивный арбитражный суд оправдал биатлонисток Романову и ВилухинуРоссийская газета«Спартак» обыграл «Тамбов» благодаря дублю АйртонаSports.ru17Sports.ruЧемпионатBetOnMockva.ruИзвестия МордовииФутбол РоссииРоссийская газетаСпорт-Экспресс53 новостиPrognozistMetaratingsНева СпортМатч ТВГазета.RuODDS.ruСпорт уик-эндНТВМосковский "Спартак" в стартовом матче 9-го тура РПЛ обыграл на выезде "Тамбов" - 2:0. Противостояние этих команд в прошлом сезоне не принесло "Спартаку" ни одного очка.В источнике Комментировать62Подробнее о событии Айртон затащил матч «Тамбов» – «Спартак»! 10 фактов об игреЧемпионат 09:12«Спартак» обыграл «Тамбов» благодаря дублю Айртона и возглавил турнирную таблицу РПЛODDS.ru 08:49Лукас Айртон: «В пятницу Тедеско сказал, что я могу забить. Напророчил»Матч ТВ 09:37рекламаЕщё по темеКокорин выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче против «Тамбова»Зенит — Уфа 0:0 (1-й тайм)«Тамбов» дважды победил «Спартак», теперь красно-белые возьмут реваншОбъявлен стартовый состав «Зенита» на матч с «Уфой»Тедеско вызвал в первую команду «Спартака» 18-летнего хавбекаГлавное«Спартак» обыграл «Тамбов» благодаря дублю АйртонаХэмилтон выиграл квалификацию Гран-при РоссииВасилевский, Кучеров и Сергачев приблизили «Тампу» к Кубку Стэнли«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Брайтона» в матче АПЛСпортивный арбитражный суд оправдал биатлонисток Романову и ВилухинуНовости