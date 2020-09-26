«Спартак» обыграл «Тамбов» благодаря дублю Айртона

Московский "Спартак" в стартовом матче 9-го тура РПЛ обыграл на выезде "Тамбов" - 2:0. Противостояние этих команд в прошлом сезоне не принесло "Спартаку" ни одного очка.