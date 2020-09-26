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«Спартак» обыграл «Тамбов» благодаря дублю Айртона
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Московский "Спартак" в стартовом матче 9-го тура РПЛ обыграл на выезде "Тамбов" - 2:0. Противостояние этих команд в прошлом сезоне не принесло "Спартаку" ни одного очка.В источнике
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«Спартак» уже без Кокорина в составе обыграл на выезде «Тамбов» и возглавил турнирную таблицу. Дублем отметился Айртон

Спорт уик-энд 09:10
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«Спартак» одержал победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

РИА Новости 08:59
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«Спартак» обыграл «Тамбов» благодаря дублю Айртона и возглавил турнирную таблицу РПЛ

ODDS.ru 08:49
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