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«Спартак» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
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«Спартак» одержал победу над «Тамбовом» в девятом туре Российской премьер-лиги. Мачт закончился со счетом 2:0. Голы забил Айртон (75,84).В источнике
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Подробнее о событии
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«Спартак» обыграл «Тамбов» благодаря дублю Айртона и возглавил турнирную таблицу РПЛ

ODDS.ru 08:49
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«Тамбов» - «Спартак». Видеообзор матча 9 тура РПЛ

Sport.ru 10:14
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Леонид Федун — о победе над «Тамбовом»: «Отдельно поздравляю Айртона с первыми голами в РПЛ»

Матч ТВ 10:02
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