НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеКокорин выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче против «Тамбова»Дзюба с пенальти удвоил преимущество «Зенита» в матче с «Уфой»«Тамбов» дважды победил «Спартак», теперь красно-белые возьмут реваншЗенит — Уфа 2:0 (Перерыв)Ещенко сыграл 100-й матч за «Спартак»Главное«Спартак» обыграл «Тамбов» благодаря дублю АйртонаХэмилтон выиграл квалификацию Гран-при России«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Брайтона» в матче АПЛВасилевский, Кучеров и Сергачев приблизили «Тампу» к Кубку Стэнли«Салават Юлаев» полурезервным составом обыграл «Витязь»Коммерсантъ«Спартак» обыграл «Тамбов» в матче РПЛSports.ru24Sports.ruЧемпионатMetaratingsBobsoccerBetOnMockva.ruИзвестия МордовииАргументы и ФактыСпорт-ЭкспрессКП - СамараМатч ТВФутбол РоссииРоссийская газета53 новостиDELFI (Эстония)PrognozistНева СпортRT на русскомКрасная звездаТК ЗвездаГазета.RuToCryptoSoccernews.ruBookmaker-ratings.ru«Спартак» одержал победу над «Тамбовом» в девятом туре Российской премьер-лиги. Мачт закончился со счетом 2:0. Голы забил Айртон (75,84).В источнике Комментировать97Подробнее о событии «Спартак» обыграл «Тамбов» благодаря дублю Айртона и возглавил турнирную таблицу РПЛODDS.ru 08:49«Тамбов» - «Спартак». Видеообзор матча 9 тура РПЛSport.ru 10:14Леонид Федун — о победе над «Тамбовом»: «Отдельно поздравляю Айртона с первыми голами в РПЛ»Матч ТВ 10:02рекламаЕщё по темеКокорин выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче против «Тамбова»Дзюба с пенальти удвоил преимущество «Зенита» в матче с «Уфой»«Тамбов» дважды победил «Спартак», теперь красно-белые возьмут реваншЗенит — Уфа 2:0 (Перерыв)Ещенко сыграл 100-й матч за «Спартак»Главное«Спартак» обыграл «Тамбов» благодаря дублю АйртонаХэмилтон выиграл квалификацию Гран-при России«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Брайтона» в матче АПЛВасилевский, Кучеров и Сергачев приблизили «Тампу» к Кубку Стэнли«Салават Юлаев» полурезервным составом обыграл «Витязь»Новости