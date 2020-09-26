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«Спартак» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ, Айртон оформил дубль
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Московский "Спартак" одержал победу над "Тамбовом" в гостевом матче девятого тура российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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«Спартак» обыграл «Тамбов» благодаря дублю Айртона и возглавил турнирную таблицу РПЛ

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