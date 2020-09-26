НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеХет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Уфу»«Спартак» вышел вперед в матче с «Тамбовом»Четыре основных игрока «Зенита» травмировались в матче с «Уфой»«Зенит» встретится с «Уфой» в матче 9-го тура РПЛШамиль Газизов: к Кокорину придут голыГлавноеХет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Уфу»Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при России «Формулы-1»«Тампа» обыграла «Даллас» в финальной серии Кубка Стэнли«Салават» дома переиграл «Витязь», команды на двоих забросили 11 шайб«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Брайтона» в матче АПЛМК-Спорт«Спартак» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ, Айртон оформил дубльSports.ru25Sports.ruЧемпионатРоссийская газетаBetOnBobsoccerИзвестия МордовииИзвестияАргументы и ФактыМордовМедиаФутбол России53 новостиPrognozistMetaratingsКП - СамараРБК спортНева СпортВестник КавказаМатч ТВСпорт-ЭкспрессКомсомольская правдаBookmaker-ratings.ruRT на русскомКрасная звездаТК ЗвездаSoccernews.ruМосковский "Спартак" одержал победу над "Тамбовом" в гостевом матче девятого тура российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике Комментировать179Подробнее о событии «Спартак» обыграл «Тамбов» благодаря дублю Айртона и возглавил турнирную таблицу РПЛODDS.ru 08:49Наставник «Спартака» Доменико Тедеско высказался по поводу отменного гола в матче с «Тамбовом»КП - Самара 09:39Леонид Федун — о победе над «Тамбовом»: «Отдельно поздравляю Айртона с первыми голами в РПЛ»Матч ТВ 10:02рекламаЕщё по темеХет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Уфу»«Спартак» вышел вперед в матче с «Тамбовом»Четыре основных игрока «Зенита» травмировались в матче с «Уфой»«Зенит» встретится с «Уфой» в матче 9-го тура РПЛШамиль Газизов: к Кокорину придут голыГлавноеХет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Уфу»Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при России «Формулы-1»«Тампа» обыграла «Даллас» в финальной серии Кубка Стэнли«Салават» дома переиграл «Витязь», команды на двоих забросили 11 шайб«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Брайтона» в матче АПЛНовости