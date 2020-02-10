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«Локомотив» разгромил «Аланьяспор» на клубном ЧМ по пляжному футболу
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Московский "Локомотив" разгромил турецкий "Аланьяспор" в стартовом туре клубного чемпионата мира по пляжному футболу, проходящего в Москве.В источнике
Подробнее о событии
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«Спартак» и «Локомотив» стартовали с побед на клубном ЧМ по пляжному футболу

Спорт-Экспресс 14:07
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«Локомотив» разгромил «Аланьяспор», забив сопернику 14 голов

Sport24.ru 13:54 
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Михаил Лихачев: «Для „Спартака“ важнейшим на „Мундиалито“ будет матч с „Фламенго“»

Матч ТВ 15:31
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