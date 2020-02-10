«Локомотив» разгромил «Аланьяспор» на клубном ЧМ по пляжному футболу

Московский "Локомотив" разгромил турецкий "Аланьяспор" в стартовом туре клубного чемпионата мира по пляжному футболу, проходящего в Москве.