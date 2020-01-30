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Газета.RuГазета.Ru
«Спартак» официально представил Соболева
Sports.ru
  • Мой Брянск0:49
Московский "Спартак" официально представил нападающего Александра Соболева. Соответствующее информационное сообщение появилось в Twitter-аккаунте самого титулованного клуба страны.В источнике
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Источник: На Соболева претендовали клубы АПЛ

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Источник: перешедший в «Спартак» Соболев мог оказаться в клубе АПЛ

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